O último treino da equipa do Inter antes do jogo desta quarta-feira com o Benfica ficou marcado por uma pega entre dois jogadores. O guarda-redes Onana teve uma entrada mais dura sobre o médio Brozovic e tiveram de ser acalmados pelos companheiros que estavam mais perto.









Na antevisão do encontro, Simone Inzaghi, treinador do Inter, avaliou os últimos jogos do Benfica. “Pioraram em termos de resultados mas não em termos de qualidade. O facto de terem perdido três jogos em uma semana não significa que estão em crise. Teremos de estar tão bem como em Lisboa”, acrescentou.