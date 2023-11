Dois menores detidos por cânticos misóginos contra árbitra em Inglaterra

Dois menores foram detidos no sábado, durante um jogo do segundo escalão do futebol inglês, por alegados "cânticos misóginos" contra Rebecca Welch, que ficou na história como a primeira quarta árbitra da Premier League.

A partida da Championship, na qual o Birmingham venceu o Sheffield Wednesday por 2-1, foi ofuscada pela detenção de dois jovens de 17 anos por supostamente entoarem cânticos sexistas contra Welch.

Detivemos dois jovens por cânticos misóginos contra a árbitra durante o jogo em casa do Birmingham City, no [estádio de] St Andrew's", confirmou a Polícia de West Midlands.

"Os nossos agentes ouviram os gritos dirigidos à árbitra e agiram rapidamente para prender os dois, ambos de 17 anos", acrescentou a polícia num comunicado.

Os detidos estão "em prisão preventiva como suspeitos de um crime contra a ordem pública" enquanto se realizam as investigações necessárias, referiu o comunicado.

"Não toleramos qualquer forma de ódio e é importante que sejamos informados sobre crimes motivados por ódio", acrescentou a polícia.

O Birmingham City já havia avisado os adeptos na sexta-feira, antes da partida, sobre o comportamento em relação aos árbitros.

O clube lembrou em comunicado que Rebecca Welch enfrentou cânticos "sexistas e misóginos" durante a partida anterior e alertou os adeptos que as penas por discurso discriminatório ou incitação ao ódio podem chegar a cinco anos de prisão.

A autarquia de Birmingham disse ter ficado profundamente dececionada com os acontecimentos, "condenou veementemente todas as formas de discriminação" e garantiu que "apoiará a polícia nas suas investigações".

A 4 de novembro, Rebecca Welch tornou-se a primeira quarta árbitra do principal escalão do futebol inglês, a Premier League, num jogo entre o Fulham, dos portugueses Marco Silva e João Palhinha, e o Manchester United de Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

Welch foi também, em 2021, a primeira mulher a integrar o grupo nacional de árbitros de futebol em Inglaterra, encarregue pelas arbitragens dos jogos da segunda e terceira divisão masculinas, ambos escalões profissionais.

Na altura, em declarações ao portal da Liga de Futebol de Inglaterra, Welch acrescentou que a sua nomeação mostrava às jovens que há oportunidades reais de progredirem na arbitragem.