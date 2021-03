Dolores Aveiro partilha celebrações após vitória do Sporting frente ao Tondela

A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, voltou a celebrar de forma efusiva a vitória do Sporting, que derrotou este sábado o Tondela por 1-0 em deslocação a Viseu.Dolores Aveiro partilhou o momento na sua conta na rede social Instagram. A matriarca do clã Aveiro festejou o triunfo com uma camisola do clube leonino na mão, com o número 7 e o nome de Ronaldo inscrito.Esta já não é a primeira vez que a mãe do craque português mostra as celebrações da família: Dolores não escondeu a alegria pelo empate no Clássico frente ao FC Porto e Sporting no passado mês de fevereiro.