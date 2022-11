Domingos Soares de Oliveira, co-CEO da SAD do Benfica, não vai assistir esta quarta-feira ao último jogo da fase de grupos da Champions com o Maccabi Haifa, em Israel, sabe o Correio da Manhã.



A decisão, entretanto comunicada ao presidente Rui Costa, surge na sequência do episódio de tensão em Paris, quando os encarnados defrontaram o PSG.









