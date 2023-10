Domingos Soares de Oliveira quer levar a ‘final four’ da Taça da Liga para a Arábia Saudita, apurou o Correio da Manhã.



O antigo administrador da SAD do Benfica pretende replicar aquilo que já acontece com as Supertaças de Espanha e Itália, também realizadas no Médio Oriente. Soares de Oliveira assumiu recentemente o cargo de CEO do campeão Al Ittihad, mas também tem como missão dinamizar e reformular o futebol saudita, numa estreita ligação com a Federação daquele país.









