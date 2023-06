Está por dias a saída de Domingos Soares de Oliveira da SAD do Benfica, sabe o CM. O ainda Co-CEO da comissão executiva deixa o clube após fechar as contas da época desportiva da sociedade anónima (30 de junho).



Ao fim de 19 anos no Benfica, Soares de Oliveira sai da Luz após vários casos judiciais em que esteve envolvido durante a anterior presidência, de Luís Filipe Vieira.









