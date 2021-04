Domínio minhoto dá mais uma derrota ao Sp. Braga

O Marítimo venceu esta quinta-feira o Sp. Braga, no jogo que marcou o arranque da jornada 30 da primeira Liga, e, dando um salto na tabela, ganhou uma boa dose de oxigénio para o que falta do campeonato.Apesar do maior domínio da turma minhota, foi ao conjunto insular que pertenceram as melhores oportunidades de golo nos Barreiros.O golo da vitória foi apontado ao minuto 76. Joel Tagueu esgueirou-se pela esquerda, entrou na grande área, sentou Ricardo Esgaio e, de pé direito, rematou para o fundo da baliza. Matheus ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o tento maritimista. Um golo solitário, que valeu três pontos preciosos à equipa do Funchal.O desafio começou em toada morna, com o primeiro sinal de perigo a ter lugar apenas perto do minuto 20, com Sporar, dentro da área, a cabecear muito por cima da baliza.Apesar do domínio arsenalista, o que se verificou em todo o desafio, a melhor oportunidade do primeiro tempo foi para o Marítimo e ocorreu já depois dos 45’, com Edgar Costa a aproveitar um erro de Sequeira e a rematar com estrondo à barra da baliza de Matheus.O Sp. Braga sofreu a segunda derrota seguida na Liga e, uma vez mais, a exemplo do que ocorreu frente ao Sporting, o domínio territorial resultou na perda dos três pontos. E desta vez no adeus ao 3º lugar.