“Não cabe ao Gyokeres dizer ao Coventry que vai para outro lado por 50 tostões. Não é assim que as coisas funcionam e não é o que vai acontecer”, disse na segunda-feira o dono do clube inglês, ao jornal ‘Coventry Telegraph’, em jeito de ameaça ao avançado sueco que quer jogar no Sporting na próxima época.









Doug King afirmou ainda que “há muitos interessados” no avançado. “Estamos a competir no Championship (II Liga inglesa) e se o Coventry decidir que quer ficar com ele porque é importante para subir à Premier League... será algo que ele terá de meter na cabeça”, referiu. Para logo acrescentar: “Obviamente que se ele ficasse, poderia sair a custo zero e isso iria deixar todos um pouco furiosos, mas a realidade que conta não é só a de um lado. Não gosto que as coisas sejam divulgadas na imprensa, mas acho que temos de nos adaptar.”

O dono do clube admite que o Sporting tem estado em contacto, mas avisa: “Quando um jogador é transferido, tem de acertar os termos com um clube e outro tem de acordar uma compensação financeira. Caso contrário, nada acontece”, disse.



Franco Israel vai à luta

"Penso em lutar por um lugar no Sporting. Antes de vir para Montevidéu falei com Rúben Amorim ele disse-me que teria mais minutos na nova época", afirmou Franco Israel, guarda-redes internacional uruguaio, à Rádio Sport890.



Sotiris é caso prioritário

A cedência de Sortiris é um caso prioritário para o Sporting, que pede cinco milhões de euros para o libertar. O grego, de 21 anos, foi apontado ao Feyenoord, mas os holandeses só aceitam um empréstimo. O Estugarda pode avançar.