A saída do FC Porto de Paulo Araújo, conhecido como ‘Doutor Milagres’, acentuou o conflito entre Sérgio Conceição e Nélson Puga, diretor do departamento médico. Após já ter tratado vários jogadores portistas, com destaque para Pepe, e de ter causado excelente impressão em Conceição, em agosto de 2021 Paulo Araújo foi contratado pelo FC Porto.









