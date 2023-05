Dragão adia festa do título

Uma vitória sofrida do FC Porto sobre o Casa Pia, por 2-1, mantém a luta pelo título intacta com o Benfica, quando faltam dois jogos para o fim do campeonato.Os dragões entraram com pressa e a vontade de resolver cedo a partida foi inimiga da perfeição. Órfã de Otávio e Marcano (castigados), a equipa de Sérgio Conceição quis acelerar processos, mas claudicou na finalização. Perante as dificuldades de entrar na área do Casa Pia, os azuis-e-brancos começaram a tentar a longa distância, sem êxito. Eustáquio, André Franco e Taremi desperdiçaram boas ocasiões.Cedo se percebeu que o Casa Pia não estava no Dragão para prestar vassalagem. Godwin parecia de volta ao seu melhor, com arrancadas a causarem embaraço à defesa portista. O japonês Soma também cheirou o golo, mas foi um autogolo de Evanilson que deu a vantagem aos gansos, no último minuto da primeira parte, na sequência de um livre.O puxão de orelhas de Sérgio Conceição à equipa no intervalo foi de tal ordem que a equipa demorou a regressar ao relvado. Aliás, já o jogo decorria quando o treinador chegou ao banco. Perante a insatisfação, o técnico portista fez entrar Veron. Na primeira vez que o colombiano tocou na bola, assistiu para o golo de Taremi, num lance em que Zolotic podia ter cortado.Galeno ainda atirou ao poste e o fluxo ofensivo fazia prever a reviravolta no marcador, que chegou através do joelho de Namaso, também ele acabado de sair do banco.Veron entrou e deu alma ao ataque portista. É ele quem fez a assistência no golo de Taremi e ainda dispôs de dois remates perigosos. Namaso também saltou do banco e acabou por fazer a reviravolta.O lateral-esquerdo portista fez uma falta desnecessária sobre Poloni. Do livre resultou o golo dos gansos. Destaque ainda para o atraso, significativo, do FC Porto em regressar ao relvado após o intervalo.Taremi devia ter visto um cartão amarelo por ter empurrado Beni para fora do terreno de jogo. Uribe tocou com a mão na bola, mas esta estava apoiada no chão, por isso, boa decisão do juiz a mandar jogar."Na primeira parte houve precipitação e faltou clarividência, é compreensível nesta altura da temporada", disse Sérgio Conceição. Após o segundo golo do FC Porto, o técnico envolveu-se com ‘bocas’ e gestos (que sugerem pagamentos) com um elemento da equipa técnica do Casa Pia. Assim que o árbitro apitou para o final, Conceição dirigiu-se para o túnel a protestar, sendo afastado por elementos dos dragões.Wendell, Fábio Cardoso, Pepe e Galeno podiam falhar a deslocação do FC Porto a casa do Famalicão, caso vissem cartão amarelo frente ao Casa Pia, mas acabaram todos por não ver a cartolina do árbitro Manuel Oliveira. O quarteto vai então fazer parte do leque de opções de Sérgio Conceição para o próximo jogo.