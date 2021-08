Dragão afina artilharia para a Liga após vencer Lyon

O FC Porto venceu este sábado o Lyon, por 5-3, num jogo emocionante, que marcou a apresentação da equipa portista aos adeptos, ainda que através da televisão.Sérgio Conceição mexeu no onze, dando a oportunidade a alguns dos suplentes, e os dragões só precisaram de três minutos para se colocarem em vantagem, na sequência de um penálti a castigar uma falta sobre Nanú. Sérgio Oliveira não hesitou e fez o 1-0.Os franceses, que já tinham perdido com o Sporting no Troféu Cinco Violinos (3-2), reagiram apesar de lentos e previsíveis. Diogo Costa negou um golo a Karl Toko-Ekambi e Dembélé acertou na trave. O Lyon estava por cima, mas foi o FC Porto a ampliar a vantagem, num golão de Fábio Vieira. Só que o Lyon reduziu antes do intervalo por Marcelo.Na etapa complementar, os dragões revelaram passividade defensiva e sofreram o golo do empate (2-2) por Karl Toko-Ekambi. O técnico portista não gostou e colocou os pesos-pesados, lançando a equipa para a vitória. Pepe, de cabeça, fez o 3-2. O ex-Sporting Slimani ainda repôs a igualdade no minuto seguinte. No entanto, Toni Martínez e Taremi aproveitaram desatenções defensivas e selaram o resultado final.Um bom ensaio geral do FC Porto para o arranque da Liga, no próximo domingo, com o Belenenses SAD, no Dragão.Endiabrado. Desequilibrador e quebra-cabeças para a defesa adversária. Está nas jogadas dos dois primeiros golos.Um golão, com um remate de primeira, que promete correr a Europa. O guarda-redes Anthony Lopes limitou-se a olhar para a bola.Tem vindo a afirmar-se no plantel de jogo para jogo. É atrevido e consegue imprimir uma boa dinâmica às movimentações da equipa.O veterano defesa-central entrou e marcou quando a equipa demonstrava alguns momentos de hesitação. Um líder é assim."Preferia vencer sem sofrer golos, mas acho que pelo que criámos, no processo ofensivo, nos diferentes momentos do jogo, fomos uma equipa forte." Foi desta forma que Sérgio Conceição abordou o triunfo sobre o Lyon e revelou que espera que os jogadores lhe deem "boas dores de cabeça". Os dragões voltam este domingo a jogar mas frente à equipa B.