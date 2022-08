O campeão FC Porto caiu com estrondo em Vila do Conde. Saiu derrotado diante do Rio Ave, perdeu a liderança para o Sp. Braga e pode terça-feira ver o rival Benfica (jogo em atraso) isolar-se no topo da classificação.



Irreconhecível, sem precedentes e com uma falta de qualidade gritante. Assim foi a primeira parte do FC Porto no terreno vila-condense.









