Dragão arrasa

“Ofensivamente, naquilo que era a nossa ocupação de espaços, houve situações que não gostei tanto. Mas somos sempre uma equipa fortíssima, com a nossa qualidade de jogo. Queremos sempre ser perfeitos, mas nem sempre é possível. Parabéns aos jogadores, mas é isto. Uma palavra também para o público, que nos ajuda e foi grande”, disse Conceição.





O técnico elogiou a linha ofensiva, mas deixou uma palavra aos restantes atacantes: “Acho que os outros avançados também têm criatividade, o Galeno é fortíssimo no um para um, é verdade que parte de outros espaços diferentes do Pepê.”





O mau momento do P. Ferreiro na Liga mereceu uma palavra de apoio: “O jogo acaba e tenho alguma estima por alguns dirigentes do Paços e eu respeito uma equipa que nos acostumou a ser consistente na nossa Liga. E também uma palavra para o José Mota, porque pegar numa equipa assim não é fácil.”



diogo costa muda de camisola mas continua a infringir as regras



Diogo Costa mudou este sábado de camisola ao intervalo, mas continuou a violar o Regulamento das Competições da Liga, que estabelece que o equipamento principal dos guarda-redes “deve ser de cor distinta de todos os outros jogadores e dos membros da equipa de arbitragem. Na 1ª parte, o guardião jogou de amarelo, como os jogadores do Paços, e no 2º tempo ficou de negro, como o árbitro.

Sérgio Conceição disse que o FC Porto tinha de "arrepiar caminho" após dois jogos na Liga sem vencer e foi o que aconteceu. Os portistas passearam em casa frente ao Paços de Ferreira, com os homens-golo a mostrarem classe no momento das decisões.O dragão, faminto para regressar aos triunfos, entrou mortífero. Logo a abrir uma jogada de classe, com Eustáquio a descobrir Evanilson que, partindo de posição regular, tem uma receção orientada e, com alto nível, faz o primeiro.O FC Porto queria resolver rápido o encontro e esteve perto de o fazer ainda dentro do primeiro quarto de hora. Primeiro Wendell a rematar a rasar o poste da baliza de Jordi. Depois foi Eustáquio, num remate fortíssimo, a colocar à prova o guarda-redes do Paços de Ferreira. A equipa orientada por José Mota até esteve perto do golo, numa altura em que o FC Porto reduziu a intensidade do jogo. Delgado, com a baliza escancarada, não conseguiu rematar enquadrado.A machadada final no resultado, perto dos 30’, surgiu em mais um lance divinal. Pepê assiste de primeira Taremi, que roda sobre um defesa e depois coloca a bola por entre as pernas do guarda-redes pacense.O dragão não estava satisfeito e, perante a passividade do último classificado da Liga, fez mais um. Taremi, Pepê e Evanilson foram os protagonistas de mais uma bela jogada coletiva. O avançado brasileiro fez o mais fácil ao bisar, passando a contar com seis golos na Liga, tantos quantos o colega iraniano.Após o descanso, a única alteração em relação ao primeiro tempo foi que nenhum jogador do FC Porto marcou. Delgado enganou-se na baliza e acabou por trair o seu guarda-redes no 4-0. O jogo acabou por se arrastar e quase sempre no meio-campo do Paços. O FC Porto desperdiçou várias oportunidades de golo, ora por inoperância dos avançados, ora pelas defesas de Jordi ou até com a ajuda dos postes.Segue-se o Mafra para a Taça de Portugal e o dérbi portuense com o Boavista (Liga) antes da pausa para o Mundial.Marcou cedo mas nem isso impediu a equipa de Sérgio Conceição de ir sempre à procura de mais. Fez quatro golos mas podia ter, pelo menos, dobrado esse registo. A equipa superou os recentes desaires.O P. Ferreira é talvez a equipa que tem maior urgência na pausa para o Mundial. Os dois pontos conquistados em 12 jogos vão obrigar José Mota a muito trabalho. Ah, e reforços também são urgentes.Manuel Oliveira não teve problemas num jogo sem casos e com poucas faltas até ao intervalo. Sempre muito bem auxiliado nos lances de fora de jogo, inclusive no golo anulado a Taremi.Taremi ainda sem pensar no mundial"Controlámos o jogo desde o início. Mantivemos a posse de bola, criámos oportunidades e conseguimos marcar quatro golos", disse Taremi. O iraniano garantiu não estar ainda a pensar no Mundial: "Estou a pensar só no FC Porto. Penso no próximo jogo e depois virá o Mundial."Recebeu, rodou e marcou pelo meio das pernas do guarda-redes. Parece fácil... Iraniano foi uma peça-chave nas triangulações mágicas com Pepê e Evanilson.Sempre muito seguro nas poucas vezes que teve de intervir.Dominou todo o corredor direito e voltou a mostrar que merece a bênção do pai Sérgio.Fez boa dupla com Marcano e foi importante nas transições de longa distância.Grande pilar da defesa que quase fez esquecer o lesionado Pepe.Fez o que sabe fazer bem no flanco esquerdo sem dar muito nas vistas.Fez os serviços mínimos até ser substituído.Fez o passe magistral para o golo de Evanilson e não deu descanso aos defesas do Paços de Ferreira.Boas transições a rasgar a defesa contrária.Foi o jogador mais agitador em campo. Importante na defesa e crucial no ataque a dar golos a marcar a Taremi e Evanilson.Fez o primeiro e o terceiro golo, ambos de forma exemplar.Bom remate.Trouxe mais velocidade à equipa.Entrou cheio de vontade de marcar e chegou a atirar uma bola ao poste.Refrescou.Sem tempo para mostrar serviço.