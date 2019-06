Dragão ataca Dominik Greif para a baliza

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O FC Porto avançou para a contratação do guarda-redes esloveno Dominik Greif, depois de terem ficado complicadas as contratações de Buffon e de Koubek, apurou oO internacional esloveno, de apenas 22 anos, foi fundamental na conquista do título do Slovan Bratislava. É um gigante de 1,97 metros e pesa 81 kg.< br />