Dragão bate Sporting e segue para segunda mão com vantagem

“Podemos ganhar no Dragão. Já mostrámos isso mesmo no último jogo onde estivemos a vencer por 2-0 e só permitimos o empate a jogar com 10”, disse esta quarta-feira Rúben Amorim sobre o clássico da 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.





Para o treinador do Sporting, a equipa “sofreu o empate no penálti” e foi atrás da vitória. “Senti que a equipa podia fazer o segundo golo. Quisemos sempre ganhar este jogo e até mudámos as características da equipa”, prosseguiu Rúben Amorim que não quis comentar o bate boca com Sérgio Conceição no final da partida: “São momentos difíceis, com uma equipa a ganhar e outra a perder, mas foi diferente do que se passou no Dragão.”



"PODÍAMOS TER FEITO MAIS GOLOS"

“Marcámos duas vezes, mas podíamos ter feito mais golos e ir para a 2ª mão com uma vantagem superior. Estamos a meio de uma eliminatória e o Sporting é uma equipa competitiva, com uma excelente equipa técnica e já mostrou que pode ir a qualquer campo ganhar”, afirmou esta quarta-feira Sérgio Conceição.



O treinador do FC Porto elogiou sempre a “atitude muito boa” da sua equipa e elogiou o “grandíssimo golo do Sarabia”. “Fomos atrás do prejuízo e conseguimos uma dinâmica diferente”, acrescentou o técnico, que explicou o porquê de Diogo Costa ter aquecido ao intervalo: “Dá melhor construção de jogo, mas temos muita confiança no Marchesín e vai continuar a jogar na Taça.”

O FC Porto foi a Alvalade dar a volta e levou para a Invicta uma vantagem para uma segunda mão que só tem lugar daqui por um mês e meio. O príncipe da Pérsia, Taremi, com um golo e uma assistência brilhante de calcanhar para Evanilson, caçou um leão que até marcou primeiro, num remate fantástico de Sarabia.Depois da má imagem deixada no relvado no último clássico da Liga, desta vez o mau exemplo começou por chegar da bancada. Logo no início do jogo, do setor das claques leoninas choveram tochas para a área do próprio guarda-redes - Adán vivenciou o que já Rui Patrício havia experienciado em 2018.O pára-arranca desses primeiros cinco minutos marcou o ritmo da primeira parte. Se é certo que Soares Dias não está isento de culpas, ao apitar tudo o que era queda e sem o respeito devido pela lei da vantagem, os grandes responsáveis foram os jogadores. O termo é mais utilizado no ténis, mas dá jeito para a descrição: erros não forçados de ambos os lados levaram a bola para fora das quatro linhas de forma quase desesperante.Ainda assim, menos mal o Sporting, que, pelo menos, criou perigo - Matheus Nunes, de primeira, atirou a rasar o poste aos 23’, num dos poucos momentos de levantar os adeptos da cadeira. Registo para um único remate enquadrado, também dos leões e fraco, em 45 minutos. Pouco, poucochinho.Pois então, sejam bem-vindos ao mundo encantado do futebol. A segunda parte é totalmente diferente. Mexeu Amorim - Edwards por Nuno Santos - e lucrou de bola parada. No meio de novo lançamento de tochas, Porro ameaçou rematar direto um livre, mas Soares Dias já tinha apitado. À segunda, o espanhol surpreendeu e solicitou Sarabia - grande remate em arco para um golaço.Reagiu o FC Porto. E de que maneira. Porro, inteligente minutos antes, faz falta inútil sobre Evanilson. Penálti para Taremi e golo. O que não travou a leitura de Sérgio, que logo fez três substituições. Aos 64’, o recém-entrado João Mário solicita o também recém-entrado Pepê, que percebe a saída de Adán e mete em Taremi. Sangue-frio do iraniano, de calcanhar, a dar um golo fácil a Evanilson.Otávio e Pepê podiam ter feito o terceiro e, do outro lado, Marchesín evitou o empate de Coates. Final quentinho, com bate-boca entre Amorim e Conceição. Reencontro a 20 de abril.POSITIVO E NEGATIVOTaremi voltou a não perdoar na hora de bater o penálti, mas o toque de calcanhar na assistência para Evanilson é que foi a obra-prima desta quarta-feira. Um ‘gato’ persa a caçar um leão. Sérgio também merece aplausos por não travar as substituições depois do empate.Uma primeira parte para esquecer, desde logo pelo arremesso de tochas, complementada pela pobreza do futebol praticado nas quatro linhas. Tensão final com Amorim a dirigir-se a Sérgio Conceição também ia dando nova confusão.