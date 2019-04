Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragão cansado vence e mantém pressão no Benfica

Um golo de Marega permitiu aos dragões ganharem o jogo e assumirem a liderança da Liga à condição.

Por Mário Figueiredo | 09:45

Um golo de Marega permitiu este sábado ao FC Porto ganhar ao Santa Clara e assumir a liderança da Liga, embora o Benfica só jogue amanhã com o Marítimo, na Luz.



Os dragões entraram cansados, depois da eliminação da Liga dos Campeões, com o Liverpool. A equipa de Sérgio Conceição não conseguiu meter no seu jogo a pressão e a intensidade que é habitual.



O ritmo lento favoreceu o jogo do Santa Clara. Uma equipa bem organizada e estruturada, que até chegou a marcar dois golos, mas ambos afnulados por clara posição irregular dos autores: Schettine (9’) e João Lucas (41’).



Apesar do jogo previsível, os dragões conseguiram colocar- -se em vantagem por Marega. Uma jogada com cabeça, tronco e membros. Brahimi solicita Herrera, este assiste Otávio, que remata para a defesa de Marco Pereira. Na recarga, Marega empurrou para o fundo das redes. Estava feito o 1-0.



O FC Porto conseguia ter mais posse de bola. Aliás, o Santa Clara revelou sempre grandes dificuldades em sair a jogar e o meio-campo portista não demorava a recuperar a bola. Foi o que aconteceu quando Otávio recuperou uma bola, fez tabelinha com Marega e rematou para defesa difícil de Marco Pereira.



Na etapa complementar, Schettine, sempre ele, obrigou Casillas a uma defesa difícil, após um cabeceamento cheio de intenção.



Os dragões sentiam o jogo controlado e foram-se encolhendo, limitando-se a cumprir os serviços mínimos. Sérgio Conceição não gostava da passividade e colocou Corona. O público aplaudiu. E o mexicano agitou o jogo. Tem um remate perigoso por cima da baliza.



Mas foi Fernando, também recém-entrado, quem obrigou Marco Pereira à defesa da noite, num remate forte e à queima-roupa. Ganhou o guarda-redes insular. Os dragões passaram mais um teste pós-Champions e mostraram que a luta pelo título será até à última gota de suor.



ANÁLISE

Marega

Ficou em branco na Champions frente ao Liverpool, mas teve uma reação positiva, apesar das críticas. Este sábado não hesitou e voltou a mostrar por que é um dos mais valiosos da Liga. Tem 19 golos esta época.



Saída de bola

A saída com bola do Santa Clara foi um problema. Testaram várias alternativas, mas perdiam rapidamente a bola no meio-campo. A mais evidente foi um bola recuperada por Otávio que podia ter dado golo.



Golos bem anulados

Manuel Oliveira teve uma noite tranquila. Bem ao invalidar dois golos ao Santa Clara, ambos em fora de jogo evidente (um de Schettine e outro de João Lucas). A falta de intensidade dos jogadores permitiu que fosse apenas mostrado um amarelo, num jogo em que foi evidente o cansaço portista.



Marega resolve com golo

o Casillas – Grande defesa a cabeceamento de Schettine.

o Manafá – Boas arrancadas, mas dificuldades a recuperar.

o Felipe – Domina o jogo aéreo defensivo e ofensivo.

o Militão – Rápido e seguro.

o Alex Telles – Cruzamentos tensos e sempre com perigo.

o Danilo – É o tampão do meio-campo.

o Herrera – Agitou o jogo com movimentações. Esteve na jogada do golo.

o Otávio – É o criativo no meio-campo.

o Brahimi – Entrou forte. Iniciou a jogada do golo.

o Soares – Irreverente. Não dá uma bola como perdida.

o Corona – Um remate forte, mas por cima.

o Fernando – Obriga Marco a fazer a defesa da noite.

o Óliver – Refrescou.



Aboubakar suplente

Aboubakar, a regressar de longa lesão, esteve no banco de suplentes do FC Porto.



Quinzinho lembrado

Quinzinho, antigo jogador do FC Porto falecido há poucos dias, foi este sábado homenageado.



Quatro jogos

FC Porto ainda terá de jogar com o Rio Ave, Desp. Aves, Nacional e Sporting na Liga.



Visita de Fucile

Jorge Fucile, antigo jogador do FC Porto, assistiu ao jogo deste sábado no Dragão.