O FC Porto recuperou o fogo com um triunfo fácil sobre o Gil Vicente por 2-0, em vésperas de se estrear na Liga dos Campeões frente ao Atl. Madrid na primeira jornada da fase de grupos.



Sérgio Conceição procedeu a cinco alterações no onze face à derrota com o Rio Ave (3-1) na semana anterior e fez entrar Pepê, David Carmo, Eustáquio, Wendell e Toni Martínez.