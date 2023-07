Dragão com fogo no ataque goleia Cardiff no Algarve

Toni Martínez (2), Taremi, Fran Navarro e Evanilson – no primeiro jogo do dia – mostraram este sábado que o FC Porto respira saúde na pré-época no que ao ataque diz respeito.









Martínez foi a estrela maior no jogo de preparação com o Cardiff, no Algarve, diante de um conjunto galês muito frágil defensivamente.

O espanhol aproveitou dois brindes para adiantar o FC Porto, que mostrou bons pormenores nesta fase da pré-época. Ainda sem os reforços falados para o meio-campo (Varela e Nico González estão a caminho), o conjunto de Sérgio Conceição mostrou toda a superioridade e eficácia no encontro com a equipa do Championship.









Leia também Reforçar meio-campo do FC Porto custa mais de vinte milhões Só a defesa passou por alguns apuros que permitiram a Diogo Costa brilhar.

Na frente a boa interação entre Martínez e Taremi funcionou na perfeição.





O reforço Fran Navarro entrou e praticamente na primeira vez que tocou na bola marcou, aproveitando um erro contrário, isto já depois de Taremi marcar de penálti.





Segue-se agora o Wolverhampton, terça-feira, em Lagoa, num teste mais a sério para os portistas.