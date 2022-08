Dragão com raça e fogo goleia o Marítimo por 5-1

O FC Porto iniciou este sábado a defesa do título de campeão nacional com uma vitória sobre o Marítimo, por 5-1, num jogo em que mostrou raça e um forte poder de fogo.Os dragões, que contaram com Evanilson e Grujic a titulares depois de terem estado em dúvida, até foram surpreendidos pelo atrevimento dos insulares, que viram Xadas rematar à trave, logo aos três minutos.O Marítimo chegou mesmo a dominar a parte inicial e Joel Tagueu desperdiçou uma ocasião soberana na cara de Diogo Costa.Os insulares insistiam em jogar olhos nos olhos e pagaram o preço desse atrevimento, quando Taremi, na primeira ocasião de golo, fez o 1-0.O golo libertou os dragões e pressionou os maritimistas, que revelavam algumas dificuldades em saírem a jogar com bola, fruto da pressão alta dos portistas, que ainda viram um golo anulado a Evanilson.A equipa de Vasco Seabra não abdicava de contra-atacar e Joel Tagueu voltou a perder o duelo com Diogo Costa, apesar de estar isolado.Os dragões acabaram por dilatar o marcador por Evanilson, após uma assistência de João Mário. Ainda os adeptos portistas celebravam o 2-0 e já Taremi tinha ampliado a vantagem para 3-0. O iraniano aproveitou uma defesa incompleta de Miguel Silva a remate de Loader e bisou na partida.Na etapa complementar, a intensidade do jogo baixou, mas foi o FC Porto quem criou mais situações de perigo e sempre pelos suspeitos do costume: Taremi e Evanilson.Os insulares acabaram por acusar o peso do resultado e encolheram-se, mas mesmo assim Miguel Sousa ainda esteve perto do golo, após uma boa jogada individual de Vidigal.Os dragões voltaram a não gostar deste atrevimento e aceleraram. Marcano acabou por fazer o 4-0 de cabeça, após um ressalto de bola.O resultado assumia proporções injustas para os insulares, mas Toni Martínez, acabadinho de entrar, fez o 5-0.Cláudio Winck redimiu-se do falhanço do primeiro golo e ainda fez o tento de honra. Triunfo justo, mas demasiado pesado para o Marítimo.A 1.ª parte ficou marcada pelos protestos no banco do FC Porto. Sérgio Conceição e Luís Gonçalves viram o amarelo, já o adjunto Diamantino Figueiredo foi expulso.Foram precisos seis jogos para Taremi marcar pela primeira vez ao Marítimo. A vítima preferida do avançado iraniano é o Tondela (11 golos), a quem já marcou esta época.Com ou sem penáltis, Taremi tem golo nos pés e já formalizou a candidatura a melhor marcador da Liga com dois golos. Só vê a baliza e tem uma leitura de jogo como poucos avançados. Os golos não são bonitos, mas valem o mesmo que os outros.A equipa de Vasco Seabra foi atrevida no Dragão. Jogou olhos nos olhos e pagou a fatura. Mas a equipa não merecia os erros na zona defensiva quando tentava sair a jogar. Winck comprometeu no primeiro golo e Beltrame no segundo.Arbitragem intranquila. Bem ao anular um golo a Evanilson por fora de jogo (28 cm). Perdoou um 2º amarelo a Joel Tagueu. Rigoroso a cumprir as novas diretrizes para com o banco: Conceição viu amarelo e Diamantino Figueiredo foi expulso.- O avançado iraniano continua esta época como acabou a passada: a ser o homem-golo da equipa. Este sábado marcou dois mas correu atrás de muitos outros. É um mouro de trabalho.– Fez duas grandes defesas na primeira parte quando o Marítimo apertou o FC Porto. Fiável.– A dinâmica habitual na direita e duas assistências, para o 2-0 e 4-0.– O chefe da defesa esteve ao seu nível a liderar a equipa. Cortes decisivos.– Um erro de iniciado aos 10’ que Diogo Costa resolveu. Fez o 4-0 de cabeça.– Recuperou a bola e iniciou a jogada do 1-0. Bom jogo a defender e a atacar.– O tampão do meio-campo a defender, mas pouco ousado a iniciar o ataque.– Uma formiga de trabalho no meio-campo. Saiu esgotado...– Boa dinâmica nos flancos. Correu muito e saiu visivelmente cansado.– O inglês manteve-se no onze e justificou porquê. Bom jogo.– Correu, marcou o golito da ordem - outro foi anulado - e foi descansar.– Foi lançado no jogo e poucos segundos depois participa na jogada do 4-0.– O espanhol entrou e marcou nove minutos depois.– Foi chamado porque Conceição está a gerir ao pormenor o esforço de Uribe. Cumpriu sem problemas.– Jovem começa a ganhar minutos. O ‘míster’ confia nele.– Estreia no Dragão do jovem para conhecer o ambiente portista.