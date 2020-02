Dragão de batalha passa no Sado antes do 'dia D'

Esta é a história de uma batalha ganha antes do verdadeiro ‘Dia D’ do Dragão. O FC Porto passou no Sado de forma incólume e mantém a distância de sete pontos para o Benfica, na esperança de relançar a guerra pelo título no clássico do próximo sábado.Depois de uma semana em que a conversa andou à volta de eventuais roedores nos azuis-e-brancos, os jogadores escolhidos por Conceição uniram-se e deixaram claro que não abandonam o navio. Um grande destaque na escolha do onze: Marega nem do banco saiu.O que foi uma boa notícia para os portistas. Será, claro, injusto atribuir ao maliano as culpas do que quer que seja, mas não se encontrava no auge da forma e, mais importante, a equipa passa a não abusar das tentativas de jogo em profundidade - optando pelo vagabundear silencioso de Otávio, Corona e Díaz.A primeira parte foi toda - sublinhe-se, toda! - do FC Porto. Os sucessivos remates bloqueados ou ao lado da baliza iam atrasando aquilo que se tornaria inevitável. Contudo, tal como noutras batalhas anteriores, o FC Porto encontrou a maior das soluções através de bolas paradas. Livre de Sérgio Oliveira, corte dos sadinos para Corona e o mexicano num disparo indefensável de pé esquerdo. 0-1.A sequela começaria no mesmo ator. Sérgio Oliveira, aqui sim, mais rato do que os outros, marcou de forma rápida um livre e encontrou Alex Telles solto para um míssil a anunciar o vencedor antes do intervalo.Um golo a fechar a primeira, outro a abrir a segunda. Com um convidado menos habitual. Manafá partiu a loiça toda, numa correria entre tabelas com companheiros que terminou num passe para Soares completar de forma simples.Corridos 60 minutos, era a hora certa para começar a preparar a receção ao Benfica. Os jogadores à bica, curiosamente os autores dos três tentos (Corona, Soares e Alex Telles), foram sendo substituídos. A partida estava controlada e deu para o V. Setúbal testar a atenção de Marchesín num par de ocasiões. Seria, no entanto, o FC Porto a voltar a mostrar fogo - Otávio atirou uma bola à barra, antes de Díaz fazer o 0-4. Agora, venha o ‘Dia D’, de Dragão, estádio que vai receber um clássico muito importante.Marchesín – Só foi colocado à prova quando o jogo já estava resolvido. E respondeu bem, principalmente aos 85’.Manafá – Finalmente, foi solução e não problema. Boa exibição com ponto alto na arrancada para o 0-3.Mbemba – Tudo controlado sem grandes problemas. Falhou um lance de golo aos 11’ num pontapé de canto.Marcano – Tranquilo, tranquilo. No passeio no Sado, o capitão não precisou de suar.Alex Telles – Importantíssimo a castigar a ala direita dos sadinos. Tiraço no 0-2.Jesús Corona - Uma hora chegou. Criador de fintas nato, foi derrubado em duas faltas que deram em dois golos, o primeiro da sua autoria, num gesto técnico excelente. Viral? Só mesmo no YouTube.Uribe – Funcionou em pleno no duplo pivô com Oliveira. Tentou passes a rasgar e foi certinho a defender.Sérgio Oliveira – Mestre das bolas paradas. É certo que o 0-1 tem um corte pelo meio, mas os dois primeiros golos nascem dos seus pés.Otávio – Tantos remates bloqueados numa primeira parte muito ativa. Na segunda, atirou uma bola à barra.Luís Díaz – Aí vão 11 golos em toda a época (4 na Liga). Nem sempre decide bem, mas tem muito futebol nos pés.Soares – Incansável na luta, picou o ponto no 0-3, antes de ser substituído.Romário Baró – Sem brilho.Zé Luís –De volta ao ativo depois de mais de um mês e... do fecho de mercado.Vítor Ferreira – Minutos.Organização muito boa do FC Porto, sem deixar sair o V. Setúbal, anulado por completo. Inteligência de Sérgio Oliveira nas bolas paradas e a arte de Corona e Telles facilitaram o caminho para o terceiro 4-0 seguido dos dragões à equipa sadina.O V. Setúbal foi praticamente inexistente em campo, com mérito para a equipa de Sérgio Conceição. Mas desde muito cedo se percebeu que a coisa ia dar para o torto. Assim foi. Marega nem sequer saiu do banco, veremos como será com o Benfica.As posições de Soares e Mbemba no lance do golo de Corona suscitaram alguma discussão (mesmo o VAR demorou na análise), mas parece tudo legal. Benefício da dúvida numa carga de Mbemba na área (85’). De resto, jogo pacífico para o árbitro.