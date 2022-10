Dragão de peito feito vence Sp. Braga por 4-1

O FC Porto entrou de peito feito e derrotou o Sp. Braga, por 4-1, alcançando os bracarenses no segundo lugar da Liga e reduzindo a diferença para o líder Benfica (joga hoje em Guimarães) para apenas dois pontos.Num jogo importante para as duas equipas, cedo se percebeu o respeito mútuo. A batalha constante no meio-campo impedia que qualquer equipa construísse lances de perigo. O músculo prevalecia face ao talento. Notava-se a preocupação constante em não errar. Esperava-se mais do Sp. Braga, que chegou ao Dragão invicto, mas o FC Porto não facilitou. Com um futebol descomplicado foi anulando as ofensivas dos bracarenses.Sempre que a bola chegava a Taremi, chegavam os sobressaltos para a defesa forasteira. Mas só a partir da meia hora o dragão se desinibiu e foi com tudo à procura do golo. E este chegou por Evanilson. Não foi de cabeça, nem foi com os pés, foi de peito. Taremi arrancou em direção à baliza, mas Matheus defendeu para a frente, com Eustáquio a recuperar a bola e a colocá-la ao segundo poste, onde apareceu o brasileiro para empurrar a bola para a baliza.O golo desmoronou por completo a estratégia de Artur Jorge para este jogo, pois dois minutos volvidos, Eustáquio já festejava o segundo golo portista, após assistência de Pepê.Os bracarenses acabaram por reagir, após uma saída descabida de Diogo Costa, com Iuri Medeiros a contornar o guardião portista, mas a rematar ao lado.Mas foram os dragões que podiam ter ampliado a vantagem, numa jogada de contra-ataque, mas desta vez Bruno Costa permitiu a defesa de Matheus.Na etapa complementar, os bracarenses entraram mais perigosos. O primeiro aviso foi dado por uma bomba de Ricardo Horta, mas a bola bateu com estrondo na trave. Estava dado o aviso e não foi preciso esperar muito para que os portistas vissem a vantagem reduzida, devido a um autogolo de Pepe. O central tentava anular um cruzamento de Victor Gomez e introduziu a bola na sua baliza. Mas havia um diabo à solta no Dragão: Taremi. O avançado iraniano arrancou em direção à baliza, fez um túnel a Tormena e ofereceu o golo numa bandeja a Pepê. Mas foi Galeno quem estabeleceu o resultado final: 4-1. Triunfo justo.Taremi, jogador do FC Porto, apoiou nas redes sociais um antigo internacional iraniano, Hossein Mahini, que está detido no Irão por ter defendido o direito de as pessoas se manifestarem, no seguimento dos protestos após a morte de uma jovem de 22 anos, acusada de usar mal o ‘hijab’.Taremi iluminou o Dragão. Ficou em branco no marcador, mas teve um papel ativo nos três golos do FC Porto. No terceiro faz um túnel a Tormena e assiste Pepê. Taremi não precisou de se atirar para o chão para fazer tombar os bracarenses.O Sp. Braga tem esta bipolaridade. Ora apresenta um futebol fluido e dominador, ora tem uns apagões. Foi o que aconteceu esta sexta-feira no Dragão. Ficou abalado com o 1-0 aos 32’ e dois minutos volvidos estava a sofrer o segundo. Falta regularidade.Artur Soares Dias teve uma arbitragem segura e positiva, num jogo sem casos relevantes. O juiz portuense esteve bem no capítulo disciplinar e cumpriu as regras quando expulsou Matheus, que travou em falta (fora da área) o iraniano Taremi.- O internacional iraniano fez um jogo tremendo em termos coletivos. Participou nos três golos que festejou de forma excessivamente comedida.– Saída em falso aos 45’ e passivo no golo sofrido. Amarelo por antijogo.– Quis fazer as coisas bem, boas arrancadas e centros na direita.– Entre o muito que fez bem e o autogolo, jogo globalmente positivo.– Impôs o cabedal pelo ar. Cometeu erros de cálculo a atacar a bola.– Tentou dar vida ao lado esquerdo, subindo com critério. Bem a defender.– Cumpriu no meio-campo a três, descaído para a direita. Bom jogo.– Assistiu para o 1-0, marcou o 2-0 e realizou um jogo a muito alto nível.– Menos preponderante do que o normal, perdas de bola pouco habituais para a sua categoria.– Determinante a desmarcar-se e a assistir no 2-0. Bem em todo o lado direito.– Inaugurou o marcador de peito. Deu muito trabalho aos adversários.– Para ganhar ritmo para o que aí vem.– Fez o 4-1 quase sem querer. Não festejou.– Para defender a equipa e o resultado.– Pouco em jogo.– Sem tempo.- Não foi o habitual tampão nem o habitual fio condutor do jogo minhoto. Ainda assim melhorou após o descanso, tentando encontrar as melhores soluções para os colegas.– Boa defesa a remate de Bruno Costa. Expulsão desnecessária.– Dificuldades perante Pepê. Amarelo condicionou e foi substituído.– Esteve envolvido na apatia dos minhotos nos três golos.– Estava a ter uma noite tranquila quando a avalancha do FC Porto começou.– Permitiu várias descidas pelo seu flanco.–Perdeu uma bola comprometedora. Sem chama e complicativo.– Foi dele a melhor chance para marcar no 1º tempo. Viu-se mais em missões defensivas.– Primeira parte muito apagada. Melhorou após o intervalo. Atirou uma bola à barra e esteve no lance do 2-1.– Lutou, mas sem resultados.– Não teve espaço nem jeito.– Lentidão e muitos passes falhados.– Entrou com vontade.– Nada acrescentou.– Atrevido.– Defesa difícil.