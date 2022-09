Estamos num jogo da Champions e não podemos diminuir a valia do adversário. A pressão de ganhar faz parte do nosso dia a dia, estamos num grande clube e se essa pressão não existir, sou eu que a crio. Desde que não seja em exagero, a pressão é boa, deixa-nos desconfiados e em estado de alerta", disse esta segunda-feira Sérgio Conceição na antevisão do jogo desta terça-feira (20h00) com o Club Brugge para a Champions.









Ver comentários