Dragão em alta confiança bate o Arouca

O FC Porto cumpriu. O líder venceu justamente o Arouca, mas só depois de uma segunda parte sólida é que conseguiu a 16ª vitória seguida na Liga, o que transmite alta confiança para o jogo com o Sporting, na próxima jornada.Sérgio Conceição não arriscou colocar de início Uribe e João Mário (estavam em risco de falhar o jogo com os leões), mas deu rodagem ao capitão Pepe a pensar no clássico. A primeira parte do líder destacado do campeonato foi fraca. Muitas perdas de bola e muitos passes falhados não ajudaram a que a equipa fosse consistente em termos atacantes e só por duas vezes esteve perto de marcar, por Fábio Vieira e Evanilson.O descanso trouxe um outro FC Porto, mais intenso, a ganhar quase todas as segundas bolas e a empurrar o Arouca para a sua área, algo que pouco se viu nos primeiros 45’.O primeiro golo surgiu num remate forte de Vitinha, à entrada da área, após passe de Fábio Vieira. Quase logo a seguir, Mbemba, de cabeça e de novo a passe de Vieira (quem mais?), deu tranquilidade aos dragões que até final tiveram várias chances (Taremi foi muito perdulário) para dilatar o marcador, num jogo marcado pela lesão de Diogo Costa. O guarda-redes caiu de forma violenta com a cabeça num lance com Abdoulaye. Saiu do relvado, imobilizado, após 10 minutos e estará certamente em dúvida para o importante clássico da próxima jornada.Conceição apostou em resguardar a dupla em risco (Uribe e João Mário), deu ritmo de jogo a Pepe, que não jogava há quase dois meses, e ainda deu os primeiros minutos aos reforços Galeno e Eustáquio. O resultado foi o esperado pelo técnico.O mau estado do relvado até pode justificar muita coisa, mas não a apatia dos jogadores portistas até ao intervalo. Duas chances claras de golo (uma delas numa falha defensiva) é muito pouco para o líder, que se recompôs no segundo tempo.Bem no capítulo disciplinar, logo com um amarelo (justo) a abrir. Auxiliar bem (olhos de lince) a ver um fora de jogo de Zaidu (5 cm) no lance do golo anulado ao FC Porto. Aos 28’, há mão de Quaresma na área do Arouca, mas a bola sofre um ressalto.- O FC Porto dominava, mas a situação começava a complicar-se. Até que apareceu o génio Vitinha que, com um pontapé do meio da rua, desatou o nó.– Não foi chamado a grandes apuros, mas esteve sempre atento.– Este ‘jovem’ central é uma parede. Esteve parado dois meses? Ninguém diria.– É cada vez mais titular e ainda foi lá à frente mostrar como se faz.– Esteve em grande o nigeriano, que até assistiu para o golo, que não valeu por escassos cinco centímetros.– O médio sérvio esteve aquém do habitual e saiu do jogo a meia hora do fim.– Voltou a ser o comandante do miolo, embora sem a produção de outros dias. Como nas receitas, q.b..– Sempre inconformado, foi o primeiro a tentar o golo e, sobretudo, fez as assistências para os golos.– Deu o lugar a João Mário porque, sem comprometer a defender, faltou-lhe pedalada atacante.– Está a crescer e a ganhar cada vez mais preponderância na equipa. Até marcou, mas não valeu.– Foi, da equipa do FC Porto, o que fez o jogo menos conseguido. Há dias assim.– Ainda agora cá chegou e só lhe deram meia hora. A paragem não ajudou.– Até teve oportunidade para marcar, mas parece continuar de pé frio.– Foi suplente, mas sexta deve ser titular.– Estreou-se com grande vontade.– Quinze minutos sem trabalho.