Choque e surpresa no Dragão. O FC Porto foi derrotado em casa pelo Gil Vicente, terminou com nove jogadores e viu o Benfica aumentar para oito pontos a vantagem na frente do campeonato.



Já depois da vitória polémica das águias na véspera e em dia de festa para o capitão Pepe, a missão do FC Porto era vencer e manter-se a cinco pontos da frente.









