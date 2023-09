“Este sétimo ano é como os casamentos. Há a crise do sétimo ano, como se costuma dizer. Este início de época dá a entender isso, com muita gente a tentar fazer confusão e a criar instabilidade, mas quando há uma paixão e um amor grande, esse sétimo ano é superado e é uma vida inteira”, disse na segunda-feira Sérgio Conceição, numa analogia sobre os anos em está à frente da equipa técnica do FC Porto











