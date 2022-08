A SAD do FC Porto espera contratar um reforço de última hora. A intenção, apurou o CM, é reforçar o plantel de Sérgio Conceição com um médio até ao fecho do mercado, às 23h59 de amanhã.



Os dirigentes azuis-e-brancos estão a jogar em vários tabuleiros, tendo como maior dificuldade as limitações financeiras.









