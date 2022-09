O FC Porto voltou a perder na Liga dos Campeões, desta feita frente ao Club Brugge por números escandalosos: 4-0. Uma noite negra no Dragão.



A grande surpresa no onze de Sérgio Conceição foi mesmo a integração de Otávio, jogador que, segundo o boletim clínico, recuperava de duas costelas partidas no jogo com o Atl.









