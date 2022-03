Dragão fora da Liga Europa após empate com Lyon

Meia-volta e adeus. O FC Porto empatou em Lyon e despediu-se das provas europeias, depois de uma derrota (0-1) na primeira mão, no Dragão. Dembelé ainda aumentou a montanha a superar. Um golo de Pepê, de primeira e à meia-volta, foi bonito e insuficiente. Vitinha, no final, desperdiçou a hipótese de levar a questão para prolongamento.



Sérgio Conceição passou de não mudar quase nada, no primeiro jogo, para mudar quase tudo no segundo. Com o encontro no Bessa, no domingo, na mente, o treinador rodou praticamente todo o onze, com destaque para a inédita dupla de Grujic com Eustáquio.







O mesmo Dembelé ainda esteve perto de bisar (22’), antes da resposta dos dragões, numa transição ofensiva que deixou os franceses à nora. O último passe de Fábio Vieira teve resposta de mestre de Pepê, num golaço à meia-volta que só parou no ângulo de Lopes. 1-1.



FC Porto fora da Liga Europa após empate frente ao Lyon Leia também



Para o final, Sérgio ainda chamou a artilharia pesada, com Taremi, Evanilson e Vitinha. E foi este último a falhar de forma incrível, aos 90’+2, tentando assistir Taremi em vez de olhar para a baliza. Falhanço no jogo a terminar o falhanço na prova.



Positivo e negativo

+Pontapé de Pepê maiúsculo

Chama-se Eduardo Cossa, mas é conhecido por Pepê. Mas que golaço marcou esta quinta-feira o brasileiro que tem a árdua missão de fazer esquecer Luis Díaz. Uma meia-volta que devolveu a esperança aos homens de Conceição. Uma esperança que, diga-se, Diogo Costa segurou com três intervenções na segunda parte.



-Tu bates bem, Vitinha...

Noite pobre da ala esquerda do FC Porto. Zaidu e Galeno somaram más decisões e perdas de bola, com Toni Martínez também longe do que chegou a fazer nesta prova. Mas Vitinha poderia ter apagado tudo isso, se tivesse rematado à baliza, nos descontos. Tentou passar a Taremi e entregou o ouro aos franceses.



Pepe quer ir a jogo frente ao Lyon Leia também Arbitragem: Sem influência de maior

Cometeu alguns erros de avaliação em faltas cometidas em zonas bem longínquas de ambas as balizas e que acabaram por não ter qualquer influência direta no resultado. Nota apenas para algumas paragens forçadas pelos franceses, que poderiam ter levado a mais do que os quatro minutos de desconto.



receita abaixo dos 46 milhões

O FC Porto fecha esta temporada com uma receita de 45,9 milhões de euros nas provas da UEFA, entre os prémios recebidos pela Champions (44,2 mihões de euros) e Liga Europa (1,7 mihões de euros).



magia de pepê e muro diogo não chegaram

Diogo Costa -Não teve culpas no golo do Lyon. Teve três grandes defesas, todas no segundo tempo, que mantiveram sempre os dragões na luta pela eliminatória. Merecia mais.

Bruno Costa – Dificuldades para conter a velocidade de Ekambi. Saiu lesionado.

Mbemba – Não conseguiu travar a força de Dembelé no 1-0. Alguns erros nada habituais no central congolês.

Pepe – Regresso com altos e baixos. Ponto mais negativo foi ter deixado fugir Dembelé no 1-0. Perto do golo aos 75’.

Zaidu – Até foi competente no plano defensivo, mas a atacar não deu aquilo que o FC Porto precisava. Fraco.

Eustáquio – Uma das principais surpresas no onze. Demorou a entrar no ritmo.

Grujic – Ajudou a dar dimensão física ao meio-campo portista. Roubou várias bolas até sair exausto.

Fábio Vieira – Um dos principais perigos para os gauleses. Assistiu Pepê para o empate. Importante na criação.

Galeno – Tentou ser o desequilibrador que Conceição quer. Conseguiu poucas vezes enquanto esteve em campo.

Pepê – Um golaço de levantar qualquer estádio. Lutou até ter forças.

Toni Martínez – Deixou-se antecipar em dois lances em que devia ter feito melhor.

João Mário – Muitas dificuldades defensivas.

Uribe – Deu músculo.

Taremi – Pouco em jogo.

Evanilson – Sem bola.

Vitinha – Enorme falhanço perto do fim.