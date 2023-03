Dragão lotado na Champions para jogo com Inter de Milão

A duas semanas de decidir a continuidade na Liga dos Campeões, o FC Porto anunciou lotação esgotada para o embate com o Inter Milão.Os adeptos portistas depositam enormes esperanças de que a sua equipa possa inverter a derrota por 1-0 trazida do jogo em Milão e por isso esgotaram o Dragão para o encontro decisivo, que terá lugar no dia 14. Otávio, expulso no encontro da primeira mão, é baixa de vulto no conjunto de Sérgio Conceição, que continua a preparar o jogo de sábado no terreno do D. Chaves.Galeno e Evanilson continuam em dúvida para o jogo. Já Veron pode regressar às opções depois de um longo período por lesão. Uribe e João Mário são baixas confirmadas, uma vez que cumprem castigo (expulsos no jogo com o Gil).