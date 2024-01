O FC Porto venceu este domingo o Farense, por 3-1, no Algarve, e colocou pressão nos rivais Sporting e Benfica, que esta segunda-feira defrontam o Casa Pia e o E. Amadora, respetivamente.









O jogo foi animado e bem disputado, com as duas equipas a procurarem o golo. Não faltaram ocasiões, nem emoção, com penáltis e um golo anulado.

Apesar da toada de parada e resposta, foi à passagem da meia hora que a partida escaldou. Evanilson caiu na área e João Pinheiro assinalou uma grande penalidade. Contudo, após consultar as imagens do VAR reverteu a decisão. E na jogada seguinte houve mesmo penálti, desta feita na área contrária por mão de Fábio Cardoso. Chamado à conversão, Mattheus Oliveira atirou a bola para as nuvens e com ela parte da ambição farense.









Os adeptos algarvios ainda digeriam o falhanço quando Evanilson inaugurou o marcador, após assistência de Galeno. A equipa de José Mota acusou estes dois rudes golpes e Alan Varela, com uma bomba à entrada da área, levou os dragões para o intervalo com dois golos de vantagem.

Na etapa complementar, o jogo manteve qualidade, apesar dos falhanços de Galeno, Wendell e Francisco Conceição. Os algarvios foram à luta e Mattheus Oliveira foi rasteirado por Alan Varela na área. Mas desta vez Bruno Duarte converteu o penálti no 2-1. Os dragões reagiram e viram um golo ser bem anulado a Pepê por fora de jogo, mas Evanilson, numa boa jogada, fez o 3-1 final. Triunfo justo, num jogo emocionante.