Dragão procura golos em jogo da Liga Europa em Roma

"Olhamos para os 180 minutos e estamos a meio. A nossa postura não tem de mudar, temos de ir à procura de fazer golos e de ganhar o jogo. Uma coisa é a atitude dos jogadores, outra é a postura da equipa”. Foi desta forma perentória que Sérgio Conceição lançou o jogo desta quinta-feira com a Lazio, referente à segunda mão do play-off de apuramento para os oitavos de final da Liga Europa. Depois do triunfo (2-1) na primeira mão, basta um empate aos dragões para eliminarem os italianos.









O técnico portista recusa alterar a forma de jogar da equipa na abordagem ao jogo: “Haverá momentos em que estaremos mais altos, outros mais baixos, há que olhar para os diferentes momentos e não só para um ou outro. A preparação deste jogo não difere em nada. Estrategicamente poderá haver uma ou outra nuance, mas isso faz parte do plano de jogo”, garantiu Sérgio Conceição.

O FC Porto parte em vantagem mas não são esperadas facilidades em Roma. O treinador portista recorda os erros cometidos no primeiro jogo. “A Lazio é uma equipa que bate rápido e tenta surpreender o adversário, mas nós fomos surpreendidos apesar de estarmos alertados para isso. A Lazio vai entrar forte, a querer no mínimo empatar a eliminatória”, revelou Conceição. “Estamos à espera disso e vamos à procura de fazer golos e de ganhar o jogo. Não é por esse golo que a postura da Lazio difere, a identidade da equipa está lá, vi inúmeros jogos da Lazio e nunca mudaram a sua forma de estar” afirmou o timoneiro azul-e-branco.









Leia também "Frustração de não estar na Champions é a mesma", lamenta Sérgio Conceição Todos os disponíveis viajaram para Itália

Sérgio Conceição levou para Itália 24 jogadores, ou seja, todos os disponíveis do plantel. A comitiva inclui o central Rúben Semedo. Faltam apenas Manafá (lesionado) e Wendell (suspenso).



Saravia rescindiu, dizem no brasil

Um portal brasileiro avançou esta quarta-feira que o lateral Renzo Saravia rescindiu com o FC Porto por mútuo acordo, informação que terá sido adiantada pelo empresário do defesa argentino.

Para contornar o ‘muro’ italiano, Conceição deixa a receita: “Temos de olhar para a dinâmica coletiva da equipa e, dentro dessa dinâmica, para quem vai jogar e como tornar a Lazio mais ou menos forte”, disse.Sérgio Conceição levou para Itália 24 jogadores, ou seja, todos os disponíveis do plantel. A comitiva inclui o central Rúben Semedo. Faltam apenas Manafá (lesionado) e Wendell (suspenso).Um portal brasileiro avançou esta quarta-feira que o lateral Renzo Saravia rescindiu com o FC Porto por mútuo acordo, informação que terá sido adiantada pelo empresário do defesa argentino.







frases



“Quem surpreendia os adversários era o Luis Díaz. Neste momento, têm de ser o Pepê, o Galeno, o Otávio, o Mehdi se cair lá a fazê-lo”

“Olhamos só para este jogo, sem dúvida nenhuma. Mas também temos de pensar no jogo seguinte [com o Gil Vicente]”