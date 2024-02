Uma derrota e um empate depois, o regresso à normalidade no Dragão. O FC Porto venceu de forma justa o Est. Amadora e reduziu (à condição) a distância para os rivais de Lisboa.



Com duas novidades na defesa (Otávio, em estreia, e Zaidu entraram para os lugares dos castigados Fábio Cardoso e Wendell), a equipa de Sérgio Conceição foi quase sempre dominadora e com uma boa chance logo a abrir: Evanilson atirou para defesa vistosa de Brígido.









