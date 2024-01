Dragão regressa às vitórias no campeonato

Não é a fórmula um, é a fórmula dois, mas este novo FC Porto está a acelerar e promete dar muita luta na corrida pelo título. Dois golos de bola parada, no início de ambas as partes, foram suficientes para derrotar o Sp. Braga, que começa a arriscar perder de vista o comboio dos três grandes da frente.

Já se percebe, então, que o FC Porto manteve a nova tática, em 4x2x3x1, com Nico e Chico. E é do filho de Sérgio Conceição que sai um livre com peso e medida para a cabeça de Fábio Cardoso. 1-0, logo aos 12 minutos, a espelhar uma entrada mais forte dos azuis-e-brancos.

Parecia outra loiça a portista, em relação a tempos bem recentes, só que o Sp. Braga também não é um adversário qualquer. Artur Jorge mexeu nas peças do tabuleiro, viu-se mais de Djaló e Ricardo Horta e dos dois ia saindo o empate (32’), não fosse uma defesa com o pé de Diogo Costa. E nisto de meter os pés pelas mãos, Paulo Oliveira arriscou na área após remate de Pepê, Malheiro mandou seguir.

Primeiro round para os homens da casa, que desferiram o segundo golpe, que viria a ditar o K.O., logo no regresso do intervalo. Os arsenalistas baixaram a guarda, têm um erro inadmissível, e Matheus derruba Evanilson na área. Dizem que penálti bem batido é penálti marcado: o remate sai fraco, mas entra. 2-0. A partir daí, foi uma questão de gestão portista, sem percalços de maior, apesar dos esforços bracarenses. O Bessa já lá vai, o teste da Taça teve confirmação: o FC Porto voltou às vitórias na Liga e há um novo azul, mais forte, pintado de fresco.