Dragão resiste sem as jóias e bate Marítimo

O FC Porto resistiu às ausências de Taremi e Luis Díaz e somou a décima vitória consecutiva ao bater este domingo o Marítimo, por 2-1, numa partida que lhe permitiu consolidar a liderança da Liga, pois tem agora nove pontos de vantagem sobre o Sporting (2º), que só joga na quarta-feira.Foi um FC Porto de combate aquele que este domingo entrou em campo. Havia a curiosidade de perceber como a equipa de Sérgio Conceição iria reagir à ausência dos melhores marcadores da equipa: Luis Díaz (saiu para o Liverpool) e Taremi (na seleção do Irão). Mas a expectativa não passou disso. O técnico adotou a velha máxima de quem não tem cão, caça com gato. Neste caso, sem Taremi nem Luis Díaz, brilharam Otávio e Evanilson. Já lá vamos...O Marítimo entrou bem no jogo. Sem medo e pouco disposto a prestar vassalagem ao líder. Rafik Guitane, Alipour e Vidigal ainda causaram alguns calafrios aos anfitriões.Os dragões, órfãos de duas joias, resistiram sob a batuta de Otávio. E que Otávio. E Evanilson deu o toque artístico. Numa triangulação com o médio, o avançado brasileiro fez o 1-0 de calcanhar.Os insulares reagiram, mas foi Evanilson quem esteve na cara do golo, só que desta feita permitiu a defesa de Paulo Victor.O intervalo ajudou a adormecer os insulares, que sofreram o segundo golo logo no primeiro minuto, quando Otávio remata dentro da área e a bola desvia em Pepê e entra na baliza. Estava ampliada a vantagem.Contudo, o FC Porto estava imparável e Otávio quase marcava de cabeça, num momento à ponta de lança.A equipa de Vasco Seabra encheu-se de brio e foi à luta. Rafik Guitane imprimia velocidade e recusava-se a assumir a supremacia portista. Tem um cruzamento tenso, o guarda-redes Diogo Costa defende para a frente e permite o golo de Edgar Costa, que voltou a colocar o resultado na margem mínima.O jogo ganhou novo ânimo, mas este dragão está confortável a jogar em casa. Passou por alguns sustos, mas mostrou que o grupo reagiu bem à perda de Luis Díaz, a estrela da equipa.Com este triunfo, os dragões mantêm a invencibilidade na Liga e a pressão sobre os rivais, nomeadamente o Sporting.O FC Porto comunicou este domingo à CMVM a venda de Luis Díaz ao Liverpool por 45 milhões de euros, valor que pode subir até aos 60 M € mediante certos objetivos. Mas, no imediato, entram nos cofres portistas menos de 30 milhões.Os dragões só têm 80% do passe e ficam responsáveis por pagar o mecanismo de solidariedade: 4,5% da venda, pois a última parcela (0,5%) pertence aos azuis-e-brancos, onde o colombiano cumpriu a época em que completou 23 anos. O FC Porto paga ainda 10% de comissão depois de descontado o tal mecanismo de solidariedade. Contas feitas, dos 45 milhões, o FC Porto apenas recebe 29,68 milhões.Dos 15 milhões adicionais por objetivos, dois terços são considerados de fácil concretização. Mas sobre esses 10 milhões serão descontadas as parcelas referidas antes, pelo que os dragões só terão direito a 6,59 M €. Ou seja, no melhor cenário futuro, ao todo o FC Porto não receberá mais do que 36,27 milhões.Os dragões agradeceram a Luis Díaz - "para sempre um de nós" - e o jogador retribuiu, destacando a aposta do presidente e as lições do treinador: "Vou levar-vos no meu coração azul e branco.""Nas grandes empresas e nos grandes clubes, o planeamento é feito em função dos objetivos. Quando existe pouco planeamento ou se não o há, temos de rever os objetivos e pensar no futuro próximo. Sou exigente e neste momento tudo está mais difícil, mas faz parte do meu trabalho encontrar soluções", disse Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, evidenciando insatisfação com a venda de Luis Díaz.o Diogo Costa – Mal a defender um cruzamento de Rafik Guitane para a frente, permitindo a Edgar Costa marcar.o Bruno Costa – Limitou-se às ações defensivas. Não complicou e cumpriu.o Mbemba – É o músculo da defesa. Muito forte no jogo aéreo. Tem vindo a ganhar protagonismo na equipa.o Fábio Cardoso – Cumpriu a defender e aventurou-se no ataque, sendo uma das referências portistas na área rival.o Wendell – Boas arrancadas, deu profundidade ao flanco direito.o Grujic – Aguerrido e determinado. Nunca virou a cara à luta e nem se deu pela ausência de Uribe.o Vitinha – Tem crescido a olhos vistos, sendo preponderante no êxito portista.o Otávio - É o patrão deste FC Porto. Marca o ritmo e decide a objetividade dos ataques e ainda tem tempo para discutir com o árbitro. Tem um papel ativo nos dois golos portistas.o Pepê – Marcou um golo sem saber como, após um remate de Otávio. Agarrou-se um pouco à bola e nem sempre decidiu bem na hora do passe.o Fábio Vieira – Está um jogador maduro. Mexido e incisivo. Faltou o golo.o Evanilson – Um golão de calcanhar abriu o caminho para a vitória. Desperdiçou, pelo menos, mais duas ocasiões de golo.o João Mário – Um regresso, após lesão, a salientar.o Francisco Conceição – Agitou o jogo e até tentou marcar de cabeça.o Zaidu – Refrescou.o Toni Martínez – Esforçado mas com pouco tempo.O alarme soou no Dragão com a saída de Luis Díaz e a ausência de Taremi, mas a reação portista foi boa. Sérgio foi à caça com Otávio e Evanilson e conquistou os três pontos, reforçando a liderança.Num jogo com um grau de dificuldade enorme, como é defrontar o FC Porto no Dragão, é preciso converter as melhores oportunidades. Vidigal, que até esteve irrequieto, falhou uma ocasião soberana.Fábio Melo teve uma arbitragem regular, embora tenha usado um critério disciplinar demasiado largo. Bem nas decisões mais importantes do jogo, nomeadamente nos golos.