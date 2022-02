O FC Porto pretende aproveitar o fator casa para vencer a Lazio na quinta-feira, às 20h00, em jogo da primeira mão do play-off da Liga Europa, e levar uma vantagem confortável para Itália.









A equipa de Sérgio Conceição tem sido avassaladora no Dragão esta temporada. Em 17 jogos, soma 14 vitórias, um empate e duas derrotas, sendo que os desaires foram frente ao Liverpool (1-5) e Atl. Madrid (1-3), para a Liga dos Campeões. Nas competições internas, os azuis-e-brancos venceram sempre em casa, excetuando diante do Sporting (2-2), na última jornada do campeonato.

Apesar do ‘tribunal’ do Dragão servir de incentivo para os jogadores, Sérgio Conceição não deverá fazer poupanças diante da equipa italiana. Neste momento, Pepe é uma das principais preocupações do treinador. O defesa tem passado por um calvário de lesões esta época e tem sido gerido com pinças. Ainda assim, o internacional português será, ao que tudo indica, titular frente à equipa italiana. Isto porque o central vai cumprir suspensão diante do Moreirense, no próximo domingo, em jogo do campeonato.