Dragão sobrevive ao dérbi da Invicta

O FC Porto sobreviveu ao dérbi da Invicta ao bater o Boavista por 1-0, num jogo que acabou com o credo na boca após um cabeceamento de Musa à trave (88’). Um triunfo que permite aos dragões reporem a vantagem de seis pontos para o rival Sporting.O jogo ainda nem tinha começado e Sérgio Conceição tinha a primeira contrariedade com Taremi, já na equipa titular, a ficar de fora devido a um teste positivo à Covid-19. Não jogou Taremi, mas entrou na equipa Fábio Vieira, e a opção não podia ter sido melhor, pois foi o jovem quem marcou o golo do triunfo. Mas já lá vamos.Houve sempre mais FC Porto e não se notou qualquer tipo de cansaço. Boa circulação de bola e um ataque com vagas sucessivas. E o golo até podia ter surgido logo aos 3 minutos quando Pepê cruzou e Vitinha, completamente só na área, cabeceou para defesa de Bracali.Esse lance não desanimou os portistas, que mantiveram o acelerador no fundo. A segunda contrariedade para Conceição surgiu aos 20 minutos quando foi obrigado a tirar Pepê após um choque violento de cabeças com Porozo. E foi à passagem da meia hora (32’) que Fábio Vieira colocou o Dragão em vantagem, após uma assistência de Evanilson. Do Boavista só se viu um pouquinho com remates de Sauer e Musa por cima.Na etapa complementar, Abascal travou Fábio Vieira em falta dentro da área, mas Evanilson falhou a grande penalidade. Bracali defendeu o remate e ainda foi a tempo de travar a recarga do jovem avançado portista.O jogo ganhou ânimo e o Boavista arriscou. Gorré sozinho falhou a emenda ao segundo poste. A partida entrou numa toada de parada e resposta.Evanilson, na jogada seguinte, aproveitou um passe de João Mário para rematar à base do poste. Mas o Boavista recusou-se a atirar a toalha ao chão e ainda viu Musa cabecear à trave com estrondo para desespero de Sérgio Conceição. E no último minuto foi a vez de Porozo ficar perto do golo. Um triunfo sofrido que foi mesmo arrancado a ferros.Do azar que foi o teste positivo à Covid-19 de Taremi quando se preparava para começar a titular, Sérgio Conceição conseguiu ter fortuna ao colocar o jovem Fábio Vieira que até marcou o golo do triunfo.O Dragão acabou com o credo na boca, depois de Evanilson ter desperdiçado uma grande penalidade. Apesar do remate ter sido colocado, o guarda-redes Bracali defendeu e ainda anulou a recarga.Artur Soares Dias perdoou um cartão vermelho a Mbemba que pisou o tendão de Aquiles a Yusupha. Foi chamado pelo VAR, mas manteve a sua decisão. Quanto a nós, errada.Escalado para ser titular, Taremi nem subiu ao relvado do Bessa após descobrir que tinha Covid. Instantes antes do aquecimento, o avançado recebeu o resultado do teste que realizou para poder viajar para o Irão e juntar-se à sua seleção (o que já não vai acontecer).Poupado o jogo todo, fez uma mancha decisiva aos 94 minutos.Está a recuperar a forma. Competente na defesa e com boas incursões no ataque.Limpou a sua zona de ação. Teve sorte em escapar ao vermelho.Comandou a defesa como é seu costume.Substituiu Taremi no onze em cima da hora, mas mostrou a Sérgio Conceição que o banco não é para ele. Agitou o ataque, não parou um segundo, marcou o golo e conquistou um penálti.Quase borrava a pintura aos 88’, quando ficou a ver Musa rematar à trave.Foi perdendo força e assistiu impotente ao forcing final do Boavista.Continua aquém do melhor nível que já mostrou esta época. Falhou um golo de cabeça logo aos 3’.Otávio – Lutador, colocou bem a bola em Evanilson na jogada decisiva do 1-0.O pouco tempo em campo ficou marcado por um cruzamento de qualidade.Boa assistência para golo, mas falhou um penálti. Ainda acertou no poste.Muita vontade, mas nota-se que não está dentro das rotinas da equipa.Entrou para dar músculo ao meio-campo.Viu mais o Boavista jogar do que o contrário.Substituiu um cansado João MárioA equipa já não atacava quando entrou.