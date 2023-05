Dragão teve brio mas o título fugiu para a Luz

Foi um FC Porto cheio de brio aquele que este sábado derrotou o V. Guimarães, por 3-0, mas não foi suficiente para chegar ao título, face ao triunfo do Benfica frente ao Santa Clara.









Obrigados a vencerem para acalentar a possibilidade de serem campeões, os dragões revelaram-se dominadores. É certo que a expulsão de Händel (2’) abriu o caminho para um triunfo fácil. E com menos um elemento, as pretensões dos vimaranenses ficaram traçadas. O FC Porto manteve o pé no acelerador e foi causando estragos na defesa adversária. Taremi (8’) inaugurou o marcador, numa cavalgada de Pepê, que assistiu o iraniano para o seu 22.º golo na Liga.

Pepê ainda viu um golo anulado por fora de jogo. No entanto, os tentos de Otávio (32’) e Evanilson (39’), ambos com remates cruzados, davam uma vantagem confortável. Mas as notícias de Lisboa não eram favoráveis.









Taremi, o melhor marcador

Taremi acabou por ser o melhor marcador da Liga portuguesa. Este sábado, voltou a fazer mais um golo e aumentou o seu pecúlio para 22 tentos (sete de penálti). Um prémio para o jogador iraniano.

Na etapa complementar, manteve-se o domínio portista, mas perante a impossibilidade de chegar ao título, Conceição optou por poupar jogadores para a final da Taça de Portugal com o Sp. Braga, no domingo, no Jamor.