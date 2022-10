Dragão Uribe operado ao punho direito

Matheus Uribe foi este sábado operado ao punho direito para debelar uma pequena lesão, mas não está em perigo a sua presença, terça-feira, com o Bayer Leverkusen para a Champions.









O colombiano já veio lesionado dos trabalhos da sua seleção (já não jogou o último encontro com o México), mas esteve os noventa minutos da vitória do FC Porto, em casa, com o Sp. Braga (4-1), em que alinhou com uma proteção. Contudo, a equipa médica dos dragões avançou para a cirurgia para corrigir o problema. A operação teve lugar este sábado de manhã no Hospital Santa Maria (Porto).

Sérgio Conceição deu este sábado início à preparação do jogo com o emblema alemão. Os titulares frente aos minhotos, à exceção de Uribe, realizaram trabalho de recuperação.









Leia também Médio do FC Porto Matheus Uribe operado ao punho direito Este domingo, no Olival, pelas 17h00, o FC Porto regressa aos treinos. O médio Uribe deve ser integrado para realizar tratamento e ginásio. É expectável que o colombiano, de 31 anos, jogue com uma proteção no pulso com o Leverkusen.

Entretanto, Pinto da Costa usou o caso da criança, impedida de ver o jogo em Famalicão com a camisola do Benfica vestida, para criticar os comentadores. “Se este mundo não está todo doido, mas pelo menos alguns estão mesmo”, disse o líder portista num evento promovido pelas casas do FC Porto.