Dragão vence no Algarve

O FC Porto conseguiu este sábado um triunfo importante sobre o Portimonense, por 2-0, e prepara-se agora para discutir a liderança do campeonato com o Benfica, no clássico da próxima jornada, no Dragão (dia 21).









Não foi um jogo bonito. Viu-se um futebol um pouco atabalhoado de ambas as partes e com muitas faltas. Mesmo assim, o sinal mais foi sempre para os dragões.

E a verdade é que não foi preciso um super-FC Porto para sacar os três pontos ao Portimonense, que só esboçou uma reação quando já perdia por 0-2. Mas já lá vamos.









Taremi ainda dispôs de uma boa ocasião de golo, mas Nakamura fez a defesa da noite, numa altura em que os algarvios tentavam sobreviver e demonstravam uma grande incapacidade para atacar.









POSITIVO E NEGATIVO

Otávio... jogador ‘à Porto’

Falhanços de Yago

Leia também Leão com azia vê campeão fugir no Clássico do Dragão ARBITRAGEM

VAR reverte penálti

Na etapa complementar, continuou a haver mais FC Porto. Eustáquio deu o mote com um remate à figura, mas o segundo golo surgiu pouco depois por Pepê, depois de Taremi ter recuperado uma bola e assistido o brasileiro. Com a vantagem, Sérgio Conceição começou a gerir o grupo a pensar no jogo com o Leverkusen para a Champions. Foi então que surgiu a tal reação algarvia. Yago Cariello foi o expoente máximo ao desperdiçar duas ocasiões soberanas. Na primeira, surgiu junto à linha de golo e atirou de joelho à trave, e depois, isolado, permitiu a defesa de Diogo Costa. Triunfo justo que faz aumentar o interesse do clássico.Otávio é sem dúvida um jogador ‘à Porto’. Jogou nitidamente com dores na grelha costal, mas manteve sempre a intensidade e a garra na disputa de cada lance. É um dos líderes da equipa e dá tudo, obrigando os outros a seguir-lhe o exemplo. Uma exibição de dor... com golo.Yago Cariello teve duas ocasiões soberanas para fazer golo e falhou-as. Na primeira, a menos de um metro da linha de golo, deu com o joelho na bola e esta foi bater na barra, anulando o lance de perigo. Depois, isolado, quis fuzilar Diogo Costa, mas o guardião defendeu.Depois de ter sido perdulário na amostragem dos cartões amarelos, Manuel Mota assinalou uma grande penalidade por falta sobre Toni Martínez, mas o VAR reverteu a situação, mandando assinalar a infração fora da área. Uma decisão que deixa muitas dúvidas...