Dragão vence o Vizela por 4-2 e está a um ponto do título

Trinta por uma linha. O FC Porto está muito perto de conseguir o trigésimo título de campeão, mas a ansiedade só terminou perto do apito final. Um 2-0 rapidamente passou a 2-2 e apenas os golos de Mbemba e Taremi desataram o nó de uma vitória que deixa os dragões a um empate da festa, que pode acontecer no Estádio da Luz ou já este domingo, se o Sporting não derrotar o Gil Vicente.Apesar do desaire em Braga, Sérgio Conceição apostou nos mesmos, que quiseram mostrar desde início a intenção de passar das palavras do líder aos atos: era para ganhar. Só que, lá diz o povo, depressa e bem há pouco quem. E o ímpeto portista não se traduziu em oportunidades.Pedro Silva estava tão descansado na baliza que até se deixou adormecer, aos 22’, com a bola nos pés. Quando acordou, já Evanilson estava a rematar para o fundo das redes. Era o 1-0 e não demoraria o segundo. Grujic antecipou-se a Schettine e foi pontapeado na área - Manuel Mota ainda assinalou pé em riste, mas o VAR mandou corrigir, e bem, para penálti. Taremi não perdoou e aumentou a vantagem.Champanhe a refrescar? Nem por isso. O Vizela decidiu colocar um travão na celebração portista. E de que maneira! Disparo fabuloso de Alex Méndez do meio da rua, sem hipóteses para Diogo Costa. Estava de volta um nervoso miudinho ao estádio. Tanto assim que, ao intervalo, até se escutaram uns tímidos assobios, pelo facto de a equipa estar a trocar a bola sem olhar para a baliza adversária.Ora, dos balneários já não regressou o amarelado Grujic e estava de volta Uribe, após lesão. Conceição ia buscar a sua apólice de seguro para a tranquilidade. Mas o colombiano não evitou o azar. Remate de Nuno Moreira e desvio em Mbemba para o remate.Infeliz na defesa, o congolês não ficou a chorar e acabou por se tornar decisivo no ataque. Golaço num remate de primeira, após cruzamento de Pepê, a evitar o maior escalar da tensão. Sérgio Conceição tinha mudanças planeadas e não mudou de ideias. Colocou Galeno e Francisco, com os dois a ficarem perto de marcar. E se Chico teve um falhanço incrível, logo se tornaria decisivo no 4-2 de Taremi. Mereceu o abraço efusivo do pai numa festa que já não deve parar. Falta um ponto final nesta história do mais que provável futuro campeão."Ser campeão já amanhã [domingo]? Agora, é olhar para o jogo do Benfica na Madeira, analisá-lo da melhor forma e preparar o jogo da Luz para ganhar. Ainda não ganhámos nada. Pés bem assentes no chão com a cabeça no lugar", disse Conceição.Jogo de nervos. Depois de um 2-0 que parecia deixar tudo tranquilo, o Vizela reagiu até ao 2-2. Mbemba teve azar no empate minhoto, mas foi em busca da felicidade e o belo remate de primeira do 3-2 foi o ansiolítico desejado por equipa e adeptos.E por falar em ansiolíticos, é pouco justificável o adormecimento de Pedro Silva no lance que dá o golo de Evanilson, tal como foi muito perigoso o entorpecimento geral portista à sombra da vantagem no marcador. Foi preciso ganhar para o susto.Manuel Mota avaliou mal o lance com Grujic na área e foi chamado pelo VAR para um penálti que deixa poucas dúvidas. Nota para um raro caso de 0 cm, em que um jogador vizelense está literalmente em linha na jogada que acabou por dar o 2-2.Taremi - o Mais dois golos, um a converter a grande penalidade para o 2-0 e o outro a tranquilizar de vez as bancadas que já ensaiam os cânticos de campeão. Vai ser o homem do título deste ano.Diogo Costa – Sem hipóteses nos dois golos sofridos. Foi pouco chamado a intervir.Pepê – Fez todo o corredor direito. Melhor a atacar do que a fechar o flanco.Mbemba – Azar na intervenção que deu o 2-2, redimiu-se depois com remate espetacular para o 3-2.Pepe – Cortou, limpou e chamou à atenção dos pares da defesa para os ‘buracos’.Zaidu – Outra vez substituído. O míster Conceição tem noção das suas fragilidades.Grujic – Sofreu a falta do penálti. Travou investidas dos vizelenses no meio-campo.Vitinha – Trabalhou muito no meio-campo, transportou jogo no centro e puxou a equipa para a frente.Otávio – Jogo à sua imagem, bem na direita. Jogou muito a pensar em não levar amarelo e assim poder estar na luz...Fábio Vieira – Esteve muito longe do que já jogou e pode render ao serviço da equipa.Evanilson – Mérito a acreditar que podia ganhar a bola no lance em que inaugurou o marcador. Saiu estafado.Uribe – Com ele o meio-campo funciona de outra forma sobretudo no sair a jogar após recuperação da bola.Wendell – Participou em várias jogadas perigosas pelo flanco esquerdo.Francisco Conceição – Falhanço aos 80’ mas depois foi ele que construiu a jogada do 4-2 e por isso mereceu o colo e o carinho do ‘pai-míster’.Galeno – Refrescou bem o lado esquerdo do ataque.Eustáquio – Sem tempo para praticamente nada.