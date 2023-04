O dragão volta a acreditar que é possível revalidar o título de campeão. O FC Porto venceu este sábado o Santa Clara, o que a juntar à derrota do Benfica em Chaves encurtou para quatro os pontos de distância quando faltam seis jornadas para o final da Liga.Os jogadores sentiram o Dragão em ebulição com o desaire inesperado das águias em Trás-os-Montes. Contudo, a equipa de Sérgio Conceição demorou a assentar o jogo, que já se previa ser de sentido único. O ‘lanterna vermelha’ Santa Clara, sem grandes argumentos, tentou não se limitar à defesa. Tentou apenas, porque nunca fez nada em contrário no 1.º tempo. O FC Porto, aos 15’, ameaçou e logo com dois tiros aos ferros, na mesma jogada.Pouco depois Uribe (um dos melhores) atirou de meia distância para grande defesa de Gabriel Batista.A vantagem portista no jogo acabaria por chegar na conversão de um castigo máximo por Uribe. Justo e sem necessidade de fazer muito mais. A possibilidade de aumentar o marcador, ainda no primeiro tempo, surgiu de um brinde da defesa açoriana. Deu novo penálti, mas Otávio desperdiçou.Sem nada a perder, o Santa Clara entrou melhor após o intervalo. Beneficiou de um adormecimento portista pouco habitual e inesperado. Jogou mais tempo no meio-campo contrário, rematou mais (com pouco perigo, é certo). Conceição meteu jogadores frescos e acabou por ser um deles a dar nas vistas. Namaso fez o 2-0 num remate sem oposição. Tagawa, já nos descontos, fez o 2-1 final.Baterias viradas para a deslocação a Paços de Ferreira, clube que, à semelhança do Santa Clara, está em intensa luta pela manutenção. O dragão volta a acreditar que é possível conquistar o campeonato.Marcou o primeiro golo do encontro, de penálti. Mas antes teve duas chances clamorosas para marcar. Primeiro atirou à barra, depois disparou para a defesa da noite de Gabriel Batista. Decisivo.Em vantagem, o FC Porto teve uma segunda parte abaixo do expectável. Deixou o Santa Clara crescer e rematar à baliza. Acabou depois por matar o jogo, à entrada para os 10 minutos finais.No primeiro penálti para o FC Porto há um agarrão a Toni Martínez. Pode falar-se que a intensidade é pouca, mas aceita-se o penálti. No segundo não há dúvidas no derrube de Sagna a Martínez.