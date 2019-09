Dragões arrasam médio Fábio Cardoso

Romário Baró, médio do FC Porto, sofreu uma entrada dura de Fábio Cardoso, central do Santa Clara, no jogo referente à 1ª jornada do Grupo D da Taça da Liga, tendo abandonado o relvado do Estádio do Dragão de maca e em lágrimas.O jogador, de 19 anos, sofreu um "traumatismo direto no tornozelo direito com hematoma e entorse", segundo o esclarecimento dado pelo departamento médico dos dragões. O jovem deve falhar a deslocação do FC Porto ao reduto do Rio Ave, no domingo, a contar para a 7ª ronda da liga.O ontem, o clube da cidade Invicta utilizou a newsletter ‘Dragões Diários’ para criticar o defesa. "Ao minuto 90, o médio tornou-se a principal vítima do arraial de porrada promovido pelos açorianos e teve de ser substituído na sequência de uma entrada violentíssima de Fábio Cardoso. O central do Santa Clara, como se sabe, tem boa escola e é azarado", pode ler-se.Os azuis-e-brancos lembram ainda que o central fez, praticamente, toda a sua formação no Benfica e que só em 2015/16 saiu dos quadros das águias em definitivo.Romário Baró foi aposta de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em seis partidas neste início de temporada. O médio, de 19 anos, foi titular em cinco desses encontros. Nos jogos em que participou, os dragões venceram sempre.Fábio Cardoso, central do Santa Clara, não ficou insensível à lesão do jovem jogador dos dragões, num lance no qual esteve diretamente envolvido, e na sua página oficial de Instagram aproveitou para desejar as "rápidas melhoras" a Romário Baró, demonstrando solidariedade com o adversário.