A possibilidade de o FC Porto avançar para a contratação de Lincoln, médio-ofensivo do Santa Clara, está dependente de eventuais saídas de jogadores do meio-campo do FC Porto. Segundo apurou o Correio da Manhã, os contactos existentes entre as diversas partes envolvidas foram meramente exploratórios e, da parte dos campeões nacionais, ficou claro que a formalização de uma proposta apenas avança caso o clube venda um dos seus jogadores nucleares no setor, casos de Otávio, Vitinha ou Fábio Vieira.









