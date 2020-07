Dragões celebram 29.º título com vitória no 'clássico'

O champanhe já estava no gelo há algumas semanas e ontem foi dia de soltar as rolhas. O FC Porto venceu o Sporting no primeiro clássico da história do futebol português realizado à porta fechada e é o virtual campeão nacional. Faltam disputar duas jornadas que serão de passeio e consagração. Sérgio Conceição dá o segundo campeonato em três anos à nação azul-e-branca, desforrando-se assim da desfeita de Bruno Lage, há um ano, com o Benfica. Então o FC Porto tinha sete pontos de avanço, os mesmos que agora teve de atraso. A diferença foi que Conceição se aguentou no barco e agora Lage foi pela borda fora, antes da chegada… a bom porto.O jogo de ontem teve pouco aroma a clássico. O cheiro predominante foi sempre o da festa feita em controlo remoto. No relvado de um Dragão tristemente vazio, o FC Porto foi mais forte. Não esmagou, mas foi mais forte. O Sporting até entrou melhor e aos 20 segundos já tinha feito chegar a bola ao fundo da baliza de Marchesín, por Sporar. Lance devidamente invalidado por fora de jogo. A frescura, invariavelmente excessiva, do futebol dos jovens leões durou mais algum tempo, até o FC Porto encaixar nas marcações, tomando as rédeas do jogo aos 10 minutos. Altura em que também marcou, noutro lance anulado, agora por mão na bola de Luis Díaz.Com a poeira assente, emergiram as insuficiências do futebol tenrinho do Sporting. Até ao intervalo, faltou ao FC Porto ser mais ousado para encostar o adversário às cordas. Otávio criava desequilíbrios, Luis Díaz mostrava vontade, mas não chegava. No lance de maior perigo, aos 25’, o colombiano, no aproveitamento das aberrantes fragilidades de Ristovski, atirou para o que parecia ser golo, até surgir em cima da linha fatal o pé salvador do pronto socorro Coates. O intervalo chegou sem novidades.Na segunda parte, o jogo decorria sob o signo da monotonia até ser sacudido pelo estrondo da bola a bater na barra da baliza leonina, rematada pelo pé esquerdo de Fábio Vieira. O lance acordou a equipa do FC Porto e um minuto depois Danilo castigava a apatia da defesa zonal do Sporting num pontapé de canto. A rolha saltava. O empate bastava, mas o FC Porto quis ganhar e Marega selou o triunfo com o segundo golo, no dia em que Rúben Amorim perdeu pela primeira vez na Liga.Sérgio Conceição assinalou ontem o jogo 100 na Liga pelos dragões. Uma partida especial pelo número redondo, mas acima de tudo por dar o segundo título de campeão desde que chegou ao FC Porto. São 80 vitórias, 12 empates e apenas 8 derrotas.Há um pé esquerdo que faz salivar a nação azul e branca. Fábio Vieira teve um momento de enorme inspiração na segunda parte, com um remate espontâneo do meio da rua que fez a baliza abanar. Não foi golo, mas acordou a sua equipa.Sporar está na pior série sem golos desde que chegou a Alvalade. O avançado do Sporting não marca há cinco jogos e ontem só esteve perto do golo quando meteu a bola na baliza aos 20 segundos. Mas como estava em fora de jogo, valeu zero.Corretas decisões no lance do golo anulado ao Sporting aos 20 segundos (fora de jogo de Sporar) e mais à frente no de Luis Díaz (controlo da bola com a mão esquerda). O pecado maior de João Pinheiro foi deixar-se enganar pela teatralidade dos artistas.Dono e senhor do meio-campo. Não distribui jogo como Sérgio Oliveira, mas compensa com um jogo aéreo irrepreensível. Segundo jogo seguido a marcar de cabeça após um canto.Passou a noite sem fazer uma defesa difícil.Distração num canto podia ter custado caro.Imperial nas dobras, secou Sporar.Sem percalços a comandar a defesa.Mais contido a subir. Nova assistência para golo num canto. Deixou o relvado com queixas físicas.Ao 5º jogo na Liga, foi um bom auxiliar de Danilo.Disponível na hora de defender, foi o maestro na hora de atacar. Grande assistência para o golo de Marega.Dois passes açucarados para Luis Díaz. Acertou na trave aos 63’.Na melhor oportunidade de golo na 1ª parte, foi infeliz na finalização.Missão de sacrifício, com pouca bola. Mas não perdoou na primeira oportunidade que teve e marcou.Ajudou a manter o controlo do jogo.Chamado a ajudar na defesa.Boa estreia na equipa principal.Sem tempo para mostrar alguma coisa.Entrou para a festa.Uruguaio esteve imperial e sem falhas, até ao 2-0 final . Uma desatenção que não apaga a boa exibição durante 90 minutos, Ainda assim, um exemplo para os mais jovens.Não teve muito trabalho. Nada podia fazer nos golos portistas.Desatento a defender e inexistente no apoio ao ataque. Um ala tem de ser muito mais do que isto.Alternou o bom com o péssimo. Divide com Sporar a responsabilidade de deixar fugir Danilo no 1-0.Viu-se pouco. Aqui ou ali complicou o que parecia fácil, mas cumpriu.Mais uma exibição positiva. Entrou a todo o gás e esteve perto de marcar.Bem nos duelos musculados a meio-campo. Não se intimidou com Danilo e Loum.Tentou dar magia na transição para o ataque. Raramente o conseguiu.Algumas (poucas) arrancadas pelo flanco.Esteve perto de fazer golo aos 34’ e aos 44’.Marcou em fora de jogo e esteve sempre fora do jogo. Defendeu Danilo com os olhos.Mostrou alguma (pouca) qualidade.Pouco em jogo.Não se viu.Bom cruzamento.