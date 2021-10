O FC Porto deu como certa a participação na atual Liga dos Campeões um mês e meio antes da entrada na liga milionária estar matematicamente garantida. Os dragões anteciparam 28,4 milhões de euros da receita relativa à Champions em março deste ano, quando só asseguraram o acesso direto a 15 de maio.





O Relatório e Contas do FC Porto relativo a 2020/21, que oanalisou, revela um novo ‘factoring’ (avanço de receita futura a troco do pagamento de juros) realizado em março. Os 28,4 M € correspondem a “valores a receber da UEFA”. O dia da operação financeira não é divulgado mas, no máximo, a antecipação foi feita após a conclusão da 24ª jornada, no fim de semana de 20 e 21 de março.

Só que, nessa altura, e quando ainda faltavam disputar dez jornadas do campeonato, o FC Porto não tinha a participação na Champions garantida. O Sporting era líder com 10 pontos de avanço para os portistas, que tinham uma vantagem de apenas três pontos para o Benfica. Aliás, matematicamente, os azuis-e-brancos só confirmaram o 2º posto na Liga, que dava acesso direto à Champions, na 33ª jornada, a 15 de maio.





Esta antecipação de receita em março deste ano foi inevitável para o FC Porto assegurar liquidez no fim da época passada. Até porque a operação foi liquidada em setembro, quando a UEFA transferiu para os dragões o montante total pela entrada direta na liga milionária: 39,5 M € - o montante entretanto subiu para os 43,25 M € mediante os resultados na fase de grupos.



Wendell lesionado no joelho

Wendell “contraiu uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo” na vitória (1-0) frente ao Milan para a Champions, informou na última quarta-feira o FC Porto. Contudo, no boletim clínico os dragões não apontam qual o período estimado para o lateral-esquerdo recuperar da lesão. O defesa brasileiro foi o único ausente no treino da última quarta-feira, o primeiro já tendo em vista a deslocação a Tondela, no sábado (18h00), para a Liga.