Dragões dominam o campeão francês Lille

O FC Porto venceu este domingo o Lille, campeão francês, por 2-0, no primeiro jogo de pré-temporada que os adeptos puderam ver pela televisão, revelando já muita garra e qualidade competitiva.O jogo começou na típica toada de peladinha, ou seja, sem grande velocidade e com um número inusitado de passes falhados. Mas foi o FC Porto que primeiro mostrou vontade de chegar à baliza contrária, mas, lá está, sem grande eficácia. A bola à barra de Diogo Costa, a remate de Luiz Araújo, ao minuto 12, foi a melhor das poucas oportunidades de golo do primeiro tempo.O marcador funcionou ao minuto oito do segundo tempo e noventa por cento do mérito do primeiro golo azul-e-branco vai para o lateral João Mário. Arrancou pela direita, correu mais de 70 metros, deixou três adversários pelo caminho, cruzou para a área, onde apareceu Toni Martínez a rematar para defesa incompleta de Leo Jardim, permitindo a recarga certeira de Bruno Costa.Sérgio Conceição mudou meia equipa, mas manteve os pêndulos João Mário e Otávio. E foi dos pés do criativo brasileiro que surgiu o passe a rasgar para Fernando Andrade que, descaído para a esquerda, rematou, com classe e com êxito, de pé direito, para o ângulo mais distante. Minuto 77 e estava feito o 2-0.Até ao final do encontro, o Lille ainda tentou chegar ao golo, mas, apesar de todas as alterações levadas a cabo por Sérgio Conceição, a defesa portista esteve irrepreensível. Excelente teste e ótimas indicações do FC Porto para a nova temporada.Não será difícil de prever que pode assumir-se como o titular do lado direito da defesa. Este domingo realizou um jogo de grande qualidade e empenho.Médios vão, médios vêm e Otávio continua a ser o pêndulo do meio-campo portista. Este domingo voltou a mostrar que continua criativo e imaginativo.Cresceu em Paços de Ferreira e voltou ao FC Porto com vontade de fazer uma boa temporada. Boas indicações.O segundo golo foi uma obra de arte e é bem natural que se torne boa dor de cabeça para Conceição.Sérgio Conceição quer começar a Liga a ganhar. "Queremos um início de campeonato diferente do ano passado", disse o técnico portista, no final do jogo frente ao Lille, assumindo que "há muito trabalho a fazer".