Bastaram poucas horas para o FC Porto vender esta quinta-feira os cerca de 1700 bilhetes destinados aos seus sócios para o jogo em casa do Vitória, no domingo, a partir das 18h00. Os dragões preparam uma autêntica invasão a Guimarães e muitos adeptos deverão ir até ao Minho mesmo sem bilhete, procurando assegurar a entrada com ingressos para o público em geral. O CM sabe que a PSP está atenta a este risco acrescido de segurança e que o dispositivo policial estará preparado para lidar com potenciais focos de confronto.









Sérgio Conceição prosseguiu esta quinta-feira a preparação do jogo, que será arbitrado por João Pinheiro (Rui Costa será o VAR). Manafá e Uribe apenas fizeram tratamento e Bruno Costa treinou condicionado.