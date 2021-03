Dragões superam águias em valor de cotação de mercado

A equipa do Benfica viu a sua cotação de mercado cair a pique desde o início da época e foi mesmo ultrapassada pelo FC Porto na revisão feita ontem pelo site especializado ‘Transfermarkt’.O plantel encarnado está avaliado em 261,8 milhões de euros, menos 121,2 M € (31,6%) do que a 15 de setembro, antes do início da época. Apesar de também ter registado uma redução de 36,4 M € (12,2%) no seu valor, o FC Porto é agora a equipa mais valiosa da Liga: 263,1 M €.Dos três grandes, o Sporting é o único com uma trajetória ascendente desde que o campeonato arrancou: vale agora mais 31,3 M € (20,4%), para um total de 185,1 M €. Ainda assim, o plantel leonino continua no 3º lugar do pódio, a mais de 76 M € de distância dos dois rivais.A queda do valor de mercado do Benfica explica-se com a eliminação das provas europeias e o 3º lugar da Liga, e afetou o plantel de forma generalizada: 14 dos 26 jogadores desvalorizaram. Grimaldo lidera as descidas (-6 M €) e já não é a águia mais valiosa: com 22 M € fica atrás de Rafa (23 M €). Darwin e Everton, as duas contratações mais dispendiosas, perderam ambos 5 M €, valendo 20 M €.Nuno Mendes e Porro são os jogadores da Liga que mais valorizaram este mês, confirmando que as chamadas às seleções de Portugal e Espanha, respetivamente, aumentaram as suas cotações, como o CM avançou no dia 16 deste mês. Nuno Mendes vale agora 25 milhões de euros (mais 8 M €) e é o segundo jogador da Liga com a maior cotação , apenas ultrapassado por Corona, do FC Porto (30 M €). Porro vale 17 M € (mais 6 M €).