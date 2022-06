Ponto morto na renovação de Uribe. O médio colombiano apresta-se para entrar na última época de contrato e as negociações com o FC Porto estão paradas. Uma situação que deixa a SAD desconfortável perante mais um caso de possível fuga a custo zero.



O médio colombiano, apesar dos 31 anos, continua a ser peça nuclear no plantel (e nos habituais onzes) de Sérgio Conceição.









