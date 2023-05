Sofrida, muito sofrida a vitória de ontem do FC Porto frente ao Boavista por 1-0. O golo que deu os três pontos aos azuis-e-brancos foi marcado por Taremi de penálti - uma falta indiscutível e infantil cometida por Mangas -, naquele que foi o único remate à baliza dos ainda campeões nacionais.



A equipa de Conceição entrou pressionante e com vontade em marcar o mais rápido possível, mas no outro lado estava um Boavista a fechar-se bem e sempre que podia respondia em transições rápidas.









